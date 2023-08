1 Ein grüner Laserstrahl ist über dem Nachhimmel der Region Stuttgart zu sehen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ein grüner Laserstrahl schießt in den Nachthimmel der Region Stuttgart empor. Das Phänomen sorgt in der Nacht zum Dienstag für Aufsehen bei den Bürgern. Was und wer dahinter steckt.









Kommen jetzt die Aliens nach Stuttgart? Grünes Laserlicht über der Region rund um Stuttgart hat in der Nacht von Montag auf Dienstag für Verwirrung bei den Bürgern gesorgt. Was hatte es mit dem Lichtstrahl auf sich und was hat die Firma Trumpf damit zu tun?