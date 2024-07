Der Sommer ist in der vergangenen Juli-Woche so richtig in Fahrt gekommen. Teilweise mit sommerlichen Temperaturen über 30 Grad. Doch hält das warme Wetter an oder kühlt es ab?

Ein starker Platzregen am Sonntagnachmittag hat kurzzeitig die Stadt überschwemmt. Doch war der Schauer ein Vorbote für noch mehr Regen oder steigen die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke? Wir haben bei den Experten nachgefragt.

Am heutigen Montag gebe es einen Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen erreichen dabei einen Höchstwert von 26 Grad, berichtet ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Dienstagvormittag zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Allerdings ziehen am Nachmittag einige Schauer und Gewitter auf. „Diese werden dann auch bis in die Nacht anhalten“, so der DWD. Am Mittwoch gebe es noch vereinzelt einige wenige Schauer. Im Tagesverlauf zeigt sich aber immer mehr die Sonne bei Temperaturen um die 25 Grad.

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen weiter an. Pünktlich zum Ferienbeginn am Donnerstag bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich immer mehr. Die Temperaturen steigen dann auf 28 Grad weiter an. Ähnlich sommerlich sieht es dann auch am Freitag mit ähnlichen Temperaturen um die 28 Grad aus – das Badewetter kehrt pünktlich zu freien Zeit zurück.