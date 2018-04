Region Stuttgart Polizei lässt Einbrecherbande auffliegen

Von red/aks 06. April 2018 - 16:48 Uhr

Vier Mitglieder der vermutlich siebenköpfigen Bande wurden festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Die Polizei hat eine mehrköpfige Einbrecherbande dingfest gemacht, die seit Oktober letzten Jahres aktiv gewesen ist. Den Tätern können mindestens 25 Einbrüche nachgewiesen werden.

Stuttgart - Eine Einbrecherbande aus dem osteuropäischen Raum hat mindestens 25 Einbrüche in Wohnungen, Firmengebäude, Schulen und Vereinsheime begangen. Die vermutlich siebenköpfige Bande war in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen und Calw sowie im Enzkreis und im Rems-Murr-Kreis aktiv.

Wie die Polizei mitteilt, gab es im Oktober 2017 in und um Herrenberg (Landkreis Böblingen) eine Einbruchsserie in Firmengebäude und Wohnhäuser. Darauf hin wurde eine Ermittlungsgruppe der Polizei gegründet, die auch verdeckt ermittelte. Die Einbrecherbande reiste Ende des Jahres aus Deutschland aus, um im März zurückzukehren und weitere Einbrüche zu begehen.

Festnahme nach erneutem Einbruch

Nach einem weiteren Firmeneinbruch am frühen Mittwochmorgen in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 28, 31 und 40 Jahren festnehmen. Bei dem Einbruch hatten sie Bargeld, Laptops und Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung und eines Holzschuppens in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), nahm die Polizei eine weitere 21-jährige Täterin fest und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher. Gegen die Festgenommenen wurde ein Haftbefehl erlassen, sie wurden in eine Justizvollzugsanstalten eingewiesen.