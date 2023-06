1 Jeff Bezos ist mit Amazon doppelter Gewinner der Corona-Krise. Bezos’ Vermögen ist laut dem Bloomberg Billionaires Index seit Jahresbeginn um 24 Milliarden auf 138,5 Milliarden Dollar (126,1 Milliarden Euro) gestiegen. Grund ist der anhaltende Höhenflug der Amazon-Aktie – die Waren des Online-Riesen sind in der Corona-Krise weltweit gefragt. Foto: AFP/Mandel Ngan

An diesem Montag öffnen wieder viele Geschäfte. In den vergangenen Wochen fand der Handel oft nur online statt. Können sich die regionalen Online-Plattformen, die auch in der Region Stuttgart entstanden sind, gegen Amazon behaupten?









Stuttgart - In der Corona-Krise kaufen viele Verbraucher online ein, auch weil in den vergangenen Wochen die meisten stationären Geschäfte geschlossen hatten. Wie hat sich dadurch der Online-Handel verändert? Und was bedeutet das für den Online-Handel in der Region? Die wichtigsten Fragen und Antworten: