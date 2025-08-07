Region Stuttgart: Mit dem Landesfamilienpass bei Ausflügen richtig Geld sparen

Günstiger Bahn fahren und zu ermäßigten Preisen in den Freizeitpark oder in die Wilhelma – das ermöglicht der Landesfamilienpass. Doch wer bekommt den und welche Rabatte gibt es?
Mit dem Landesfamilienpass bekommen Familien in Baden-Württemberg Vergünstigungen bei verschiedenen Freizeit- und Kulturangeboten. Für Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist das „gelebte Teilhabe und ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Pünktlich zu den Sommerferien sind einige Angebote hinzu gekommen. Alles Wichtige im Überblick.