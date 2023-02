Kälte und Schneeflocken – so wird das Wetter am Wochenende

1 In Teilen Baden-Württembergs rechnen Meteorologen am Wochenende mit Schnee (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bernd Leitner/IMAGO/Bernd Leitner

Am Wochenende fällt in Teilen Baden-Württembergs Schnee, die Temperaturen fallen bis unter den Gefrierpunkt. Bekommt Stuttgart und die Region eine echte Schneedecke? Das sagt der Deutsche Wetterdienst.









Nach den eher milden Temperaturen wird es in Baden-Württemberg deutlich kühler und nasser, wie der Deutscher Wetterdienst (DWD) nun mitteilte. Am Sonntag rechnen die Experten in Teilen des Landes sogar mit Schnee.

Doch was erwartet die Region Stuttgart? Clemens Steiner, Meteorologe beim DWD, erwartet am Wochenende nur vereinzelte Schneeflocken. „Am Samstag wird es in der Region Stuttgart regnerisch“, sagt er. Die Schneefallgrenze liege bei etwa 600 Metern. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von sechs Grad.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen die Temperaturen weiter auf bis zu Minus sechs Grad sinken. „Es herrscht Glättegefahr“, sagte Steiner. Am Sonntag soll die Schneefallgrenze auf 400 Meter sinken. In Teilen der Region Stuttgart werden also wohl statt Regentropfen auch Schneeflocken vom Himmel kommen. Mit Schnee rechnet Steiner vor allem im Osten der Region Stuttgart. Lohnt es sich also schon, den Schlitten rauszuholen? Wohl eher nicht. Meteorologe Steiner sagt:„Liegen bleibt da nichts.“