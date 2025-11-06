Region Stuttgart: „Es wackelt überall“ – schlechte Chancen für Berufseinsteiger

Junge Menschen in Stuttgart haben auf dem Arbeitsmarkt momentan schlechte Chancen. Doch in manchen Bereichen gibt es nach wie vor viele offene Stellen, wie die IHK aufzeigt.
Die angespannte wirtschaftliche Lage in der Region Stuttgart zeigt nun auch Auswirkungen auf den beruflichen Nachwuchs. Einst galt etwa ein Maschinenbaustudium als sichere Eintrittskarte in eine Karriere bei den großen Industrieunternehmen der Region – doch diese Zeiten sind offenbar vorbei. „Jungen Absolventinnen und Absolventen fällt es zunehmend schwer, einen passenden Einstieg zu finden“, sagt Andrea Bosch, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart.