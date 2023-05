18 Kein Modell, sondern in echt: So sieht die neue S-Bahn aus, das Fahrzeug der Baureihe ET 423 wird nun im laufenden Betrieb eingesetzt. Foto: S-Bahn Stuttgart/Dominik Schleuter

Weil erprobt werden sollte, wie das neue Außendesign der S-Bahn in echt wirkt, wurde eine S-Bahn umlackiert: lichtgrau statt rot. Das Fahrzeug wird nun auch im Betrieb eingesetzt.









Stuttgart - Was es bisher nur als Modell und auf Visualisierungen gab, ist jetzt in respektabler Größe auf Schienen unterwegs: Die erste S-Bahn im neuen Design fährt in dieser Woche erstmals im Normalbetrieb. Ein Fahrzeug der Baureihe ET 423 wurde im S-Bahnbetriebswerk Plochingen im neuen Look lackiert – damit können sich Fahrgäste über das in diesem Jahr vom Verband Region Stuttgart beschlossene neue Aussehen in echt ein Bild machen.