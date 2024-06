1 In Rudersberg helfen sich viele Nachbarn gegenseitig. Foto: Andreas Rosar

Das Unwetter hat an einigen Orten ein schlimmes Chaos hinterlassen. Die Aufräumarbeiten in der Region Stuttgart werden sich über viele Tage ziehen. Doch wie können Privatpersonen helfen?











Nachdem sich das Wasser langsam zurückzieht, und die Behörden vielerorts Entwarnung geben, sind zahlreiche Hochwasseropfer in der Region Stuttgart nun mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Kaputte Möbel, Matsch und Unrat häufen sich vor den Häusern – es ist viel zu tun. In Anbetracht der schlimmen Bilder fragen sich viele Menschen in der Region, wie sie Unterstützung leisten können. Doch Schnellschüsse können für neue Probleme sorgen. Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten zu praktischen Hilfe vor Ort.