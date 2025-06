Die Wasserqualität in der Saison 2025 ist wieder besser. Vor allem ein Landkreis gilt als Badeparadies – doch einer der Seen in der Region bleibt in diesem Jahr trocken.

In Stuttgart selbst gibt es keine offiziellen Badeseen oder Badestellen. Dafür finden sich in den Landkreisen ringsum gleich elf davon – jeder dieser Seen hat seine eigenen Vorzüge. In unserer Übersicht zeigen wir, wo es sich besonders gut baden lässt und was Sie bei einem Besuch beachten sollten.

Die gute Nachricht zuerst: Während die Behörden im vergangenen Jahr wegen hochwasserbedingten Verunreinigungen mancherorts vom Baden abrieten, ist die Wasserqualität nun wieder deutlich besser. Die offizielle Badegewässerkarte des Landes Baden-Württemberg bewertet alle Badeseen in der Region mit der Bestnote „ausgezeichnet“ oder der zweitbesten Note „gut“.

Lesen Sie auch

Badeseen im Rems-Murr-Kreis

1. Der Ebnisee

Der Rems-Murr-Kreis gilt als Mekka für Naturbadefreunde in der Region Stuttgart. Von insgesamt elf offiziell ausgewiesenen Badeseen und Badeplätzen befinden sich sechs in diesem Gebiet. Besonders bekannt ist der Ebnisee bei Kaisersbach, der sich als beliebtes Ausflugsziel für Badegäste, Motorradfahrer und Angler etabliert hat. Spazier- und Wanderwege in der Umgebung laden zu Erkundungen ein.

Eine Bootsfahrt, die ist lustig – etwa am Ebnisee. Foto: Gottfried Stoppel

Am Ufer stehen ein Kiosk mit einem kleinen Biergarten, Grillplätze, eine Liegewiese sowie ein Bootsverleih zur Verfügung. In der Umgebung befinden sich auch zwei Hotels mit Gastronomie, wo hungrige Gäste sich verköstigen lassen können. Wer den See erkunden will, sollte dies bald tun: Im Jahr 2027 fällt die Badesaison aus, da der See nach der kommenden Saison zur Entschlammung abgelassen wird.

2. Ziegelei-Seebad

Das Ziegelei-Seebad in Schorndorf präsentiert sich eher als klassisches Freibad. Das mit Quellwasser gespeiste Becken gleicht einem natürlichen See, bietet jedoch die Infrastruktur eines herkömmlichen Bades. Besucher finden hier einen Strand, einen Sprungfelsen mit Wasserfall, Rutschen, eine Liegewiese sowie Beachvolleyballfelder. Rettungsschwimmer gewährleisten die Sicherheit der Badegäste.

3. Plüderhäuser See

Der Plüderhäuser See liegt malerisch im Grünen und ist über die B29 gut erreichbar. Die Behörden haben ihn inzwischen zur „Badestelle“ herabgestuft, was haftungsrechtliche Gründe hat. Infolgedessen entfernten sie die Schwimminsel und die Rutsche. Dennoch bleibt die Umgebung attraktiv – und das Baden erlaubt. Die Wasserqualität hat aktuell die zweitbeste Bewertung „gut“.

4. Eisenbachsee

Ein weiterer empfehlenswerter Ausflugsort ist der Eisenbachsee in Alfdorf. Umgeben von Wald und Wiesen, liegt er verkehrsgünstig an einer Kreisstraße. Mit einer Fläche von 1,65 Hektar zählt er zu den kleineren Seen. Ein abgetrennter Nichtschwimmerbereich existiert nicht. Am „Ständle am See“ erhalten die Gäste Snacks, Getränke und Eis, und in der Nähe lädt ein Walderlebnispfad zum Entdecken ein.

5. Aichstrutsee

Der Aichstrutsee in Welzheim war in der Vergangenheit aufgrund eines erhöhten Aufkommens von Coli-Bakterien und Enterokokken gesperrt. Die Werte liegen wieder im Normbereich – das Ministerium gibt der Wasserqualität aktuell die zweitbeste Note „gut“. Der vier Hektar große See wird von großzügigen Liegewiesen umgeben. Grillstellen, ein Campingplatz und ein Imbiss stehen den Besuchern zur Verfügung.

6. Waldsee Fornsbach

Am Waldsee Fornsbach in Murrhardt können Gäste ebenfalls campen. Einst war dieser idyllisch gelegene See ein beliebtes Ausflugsziel der Stuttgarter High Society. Heute zieht er vor allem Familien und Camper an. Am See haben Besucher die Möglichkeit zu angeln, zu grillen, Minigolf zu spielen oder Tret- und Ruderboote zu mieten. Ein Spielplatz bietet zusätzlichen Spaß. Für das leibliche Wohl sorgt „Pfizenmaiers Kulinarium am Waldsee“.

Badeseen im Kreis Esslingen

7. Aileswasensee

In Neckartailfingen befindet sich der Aileswasensee. Der Baggersee erstreckt sich über 9 Hektar, wobei die maximale Tiefe lediglich rund 2,50 Meter beträgt. Der Nordteil des Sees steht als Naturdenkmal unter Schutz. Der Bereich südlich des Fußgängerstegs erfreut sich großer Beliebtheit, da dort das Baden und Bootfahren erlaubt ist. An den Wochenenden ist die DLRG vor Ort. Ein Seehaus mit Terrasse beherbergt einen Kiosk, Umkleiden und Sanitäranlagen. Die Wasserqualität hat aktuell die Note „gut“ bekommen – nicht perfekt, aber zum Baden bedenkenlos geeignet.

8. Unterer Bürgersee

Der Untere Bürgersee in Kirchheim unter Teck zählt ebenfalls zu den beliebten Ausflugszielen der Region. Besucher können hier baden, mit Elektro-Modellbooten fahren und – im Winter – eislaufen. Die Anlage bietet Grillstellen und einen Kiosk. Die maximale Wassertiefe beträgt vier Meter. Zudem ist die Einrichtung barrierefrei und somit auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Hunde sind erlaubt, müssen jedoch an der Leine geführt werden. In der Umgebung befindet sich zudem ein Walderlebnispfad.

9. Bissinger See

Der Bissinger See befindet sich im Zentrum des Ortes. Mit einer Tiefe von knapp vier Metern ist er zwar kleiner, bietet jedoch eine ansprechende Wasserfläche. Der Zugang zum Wasser erfolgt über Betontreppen am Ufer. Neben einer Liegewiese steht ein Beachvolleyballplatz zur Verfügung, und ein markierter Flachwasserbereich sorgt für Sicherheit bei Kindern. Im vergangenen Jahr wies die Wasserqualität ausgezeichnete Werte auf. Die Bereiche, in denen das Schwimmen erlaubt oder verboten ist, sind gekennzeichnet.

Badeseen im Kreis Ludwigsburg

Der Untere Seewaldsee bei Horrheim. Foto: factum/Granville

10. Seewaldseen

Die beiden Seewaldseen in Horrheim sind die einzigen offiziellen Badeseen im Landkreis Ludwigsburg. Wegen Schäden an einem Ablauf- und Regulierbauwerk musste der obere See – ein beliebtes Ziel bei FKK-Fans – in diesem Jahr allerdings abgelassen werden. In der Badesaison 2025 kann dieser See nicht zum Baden genutzt werden.

Der untere See, der vor allem für Familien geeignet ist, bleibt jedoch offen. Besucher gelangen am besten über zwei Treppen ins Wasser, am Ufer warten Liegeplätze, ein Spielplatz sowie Grillstellen. Die Wasserqualität war in den vergangenen Jahren ausgezeichnet.

Die Baderegeln des Deutschen Roten Kreuzes

Nur ins Wasser gehen, wenn man sich gut fühlt

Nicht schwimmen gehen, wenn man völlig allein ist und einem niemand helfen kann

Bei Problemen im Wasser: Laut um Hilfe rufen und mit den Armen winken. Anderen helfen, die im Wasser Probleme haben - und, ganz wichtig - nie um Hilfe rufen, wenn alles in Ordnung ist!

Wenn man ins Wasser geht, jemandem Bescheid geben

Weder mit vollem Magen noch hungrig ins Wasser gehen

Nie überhitzt ins Wasser springen - immer vorher abkühlen

Nur da baden, wo es erlaubt ist - und auch dort nicht einfach so ins Wasser springen. Immer vorher prüfen, wie tief das Wasser ist.

Rücksicht nehmen! Niemanden untertauchen oder ins Wasser schubsen.

Trügerische Sicherheit: Schwimmflügel oder eine Luftmatratze schützen nicht vor Ertrinken.

Niemals bei Gewitter ins Wasser - Lebensgefahr!

Badesee im Kreis Heilbronn

11. Breitenauer See

Der Breitenauer See in Affaltrach, im Landkreis Heilbronn, ist bei Ausflüglern in der ganzen Region beliebt. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, Volleyball zu spielen, Boot oder Stand-up-Paddling zu betreiben. Zudem informiert ein Gewässerlehrpfad über die örtlichen Gegebenheiten. Auf den weitläufigen Liegewiesen können die Besucher entspannen. Angler erwerben Tagestickets, um ihrem Hobby nachzugehen. Wer möchte, kann seinen Aufenthalt zudem mit einer Wanderung durch die malerische Weinlandschaft verbinden.