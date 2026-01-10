Region Kalabrien: Erdbeben vor süditalienischer Küste

1 Das Beben war auch auf Sizilien zu spüren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar//Roman Smirnov

In Süditalien hat die Erde am Samstag rumort. Ein Erdbeben der Stärke 5,1 wurde vor der Küste Kalabriens gemeldet. Zu spüren war es auch auf Sizilien.











Vor der süditalienischen Küste ist am frühen Morgen ein Erdbeben der Stärke 5,1 registriert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) verortete das Epizentrum etwa 20 Kilometer vor der südlichen Küste der Region Kalabrien. Über Verletzte oder Schäden wurde nach Angaben des Zivilschutzes und der Feuerwehr zunächst nichts bekannt.