Region Göppingen: Der Tourismus boomt am Campingplatz Aichelberg

Die Betreiber freuen sich über guten Zulauf. Sie sehen sich als „Zwischenstopp-Campingplatz“ direkt an der A 8. Wer ein paar Tage bleibt, entdeckt die schöne Landschaft am Albtrauf.
Sie wollen nach Süden. Aber wegen des schlechten Wetters ist das ältere Ehepaar aus den Niederlanden bei Aichelberg rausgefahren und hat sich auf dem Campingplatz einquartiert. Den kennen sie schon von einem Zwischenstopp vor zwei Jahren. Hier bleiben sie jetzt mal ein paar Tage, sagen sie, auch in Italien ist das Wetter schlecht. Was sie heute machen bei dem Regenwetter, wissen sie noch nicht. „Wahrscheinlich viel lesen“, sagt die Frau. Jetzt ziehen sie erst mal los in die Umgebung.