Region Göppingen: Der Tourismus boomt am Campingplatz Aichelberg

Die Betreiber freuen sich über guten Zulauf. Sie sehen sich als „Zwischenstopp-Campingplatz“ direkt an der A 8. Wer ein paar Tage bleibt, entdeckt die schöne Landschaft am Albtrauf.

Sie wollen nach Süden. Aber wegen des schlechten Wetters ist das ältere Ehepaar aus den Niederlanden bei Aichelberg rausgefahren und hat sich auf dem Campingplatz einquartiert. Den kennen sie schon von einem Zwischenstopp vor zwei Jahren. Hier bleiben sie jetzt mal ein paar Tage, sagen sie, auch in Italien ist das Wetter schlecht. Was sie heute machen bei dem Regenwetter, wissen sie noch nicht. „Wahrscheinlich viel lesen“, sagt die Frau. Jetzt ziehen sie erst mal los in die Umgebung.

Vom Wetter gar nicht abhängig Das gibt’s auch, dass das Wetter dem Aichelberger Campingplatz Kundschaft beschert. Aber eigentlich „sind wir wetterunabhängig“, sagt Stefanie Müller, die den Betrieb managt. Der Platz gehört ihr und ihrem Mann Jochen, sie haben ihn vor 15 Jahren von der Gemeinde gekauft. „Wer hier Zwischenstopp machen will, macht‘s.“

Die Leute buchen einen Platz, pro Tag sind es 70 bis 75 Anreisen. Jetzt am Vormittag sieht man davon noch nichts, es wird sich bis abends füllen. Und morgen kommt dann der nächste Schwung, der Ansturm auf 80 Plätze. „Wir sind der Zwischenstopp-Campingplatz“, sagt Stefanie Müller, „bei uns ist es der tägliche Wechsel.“ In dieser Saison sind sie bisher gut ausgebucht gewesen, „streckenweise war jeden Tag voll“. Und: Der Juni war dieses Jahr besser als sonst, „das Wetter war top. Da waren die älteren Paare unterwegs wie irre, die hat es einfach rausgezogen“, sagt sie.

Die Region profitiert

Da kommt einiges an Tourismus zusammen, und es gibt auch den Campingplatz Gruibingen im Winkelbachtal. Für die Gäste in Aichelberg gibt’s nach der Ankunft das hauseigene Bistro/Restaurant oder gleich nebendran den Italiener im Sportgelände Aichelberg. Wer ausgehen will: Stefanie Müller verweist die Gäste auf die Gastronomie in der Umgebung. „Von unseren Touristen profitiert auch stark die Region“, betont sie. Und wer ein paar Tage bleibt, schaut sich vielleicht Weilheim und Kirchheim an und entdeckt die schöne Landschaft am Albtrauf.

Vor allem Niederländer lieben es, sie mit dem Fahrrad zu durchstreifen, erzählt sie. Die haben es ja zuhause nur eben. Hier finden sie die Obstroute, die sich hügelig entfaltet, und sagen begeistert: „Oh, ist das schön hier.“ Auch die Obstwiesen sind für sie eine Entdeckung. Nach Nationen sind die Holländer hier die größte Gruppe, für sie liegt Aichelberg perfekt an der Strecke in den Süden. Gäste aus Deutschland machen die zweitgrößte aus.

Für Österreicher und Franzosen liegt Aichelberg auf einer Ost-West-Achse, Aichelberg ist da Transit, und eigentlich ist es halb Europa, das Kundschaft bringt: die Schweiz, Belgien, Südeuropa mit Italien, Spanien. Auch Briten findet man hier, erst am Tag davor reiste ein Paar mit dem Wohnmobil wieder ab, und zunehmend kommen sogar Reisende aus Übersee. Stefanie Müller zählt auf: aus Australien, Neuseeland, Japan, China, Südafrika. „Die wollen Europa kennenlernen“, sagt sie, die nehmen sich ein Mietfahrzeug und los geht‘s. Das geht heute einfach, mit Buchung bei einer europaweiten Firma für den Verleih. Auch Stammgäste gibt es, die hier Familie in der Nähe haben. Um ihre Kinder und Enkel zu besuchen, machen sie Station in Aichelberg. Von einer dieser Familien bekam Stefanie Müller ein Geschenk, das sie nachhaltig begeistert: ein selbst gebasteltes Wohnwagen-Modell. Schick sieht es aus, und das Logo des Campingplatzes ist auch drauf. Stefanie Müller hat ihm einen Ehrenplatz gegeben: auf der Theke in der neuen Rezeption, die sie voriges Jahr gebaut haben. Dort sehen es alle Gäste.

Von Zeltwiese bis Schäferwagen

Wichtig für die Kundschaft: Wer mit Wohnwagen kommt, kann das Gespann angekoppelt abstellen. Es gibt natürlich auch die besonderen Unterkünfte: in der Campinghütte, auch mit Elektroheizung, oder im Campingfass, Finkotta genannt, mit dem Duft von Kiefernholz. Oder im Schäferwagen für vier Personen. Spartanisch geht’s auch: Für klassische Camper gibt‘s die Zeltwiese.

Fossilien und Flugtage

Urwelt

In der Ferienzeit kommen auch Familien aus einem Umkreis von maximal einer Autostunde, um sich die Fossilien und Dinos in Holzmaden anzuschauen. Zum Steineklopfen und auch ins Museum, sagt Stefanie Müller.

Hahnweide

„Es wird knüppelvoll sein zum Oldtimer-Fliegertreffen auf der Hahnweide vom 12. bis 14. September“, weiß Stefanie Müller. Das gibt’s erstmals seit sechs Jahren wieder. „Wir waren schon im Januar fast ausgebucht“, sagt sie.

Märklin

Beleben werden den Campingplatz Aichelberg auch die Märklin-Tage mit Internationaler Modellbahn-Ausstellung vom 19. bis 21. September. „Wir haben Gäste, die Märklin-Fans sind.“