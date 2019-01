Regine Bott erhält Literaturpreis Autorin aus Kornwestheim schreibt Science-Fiction-Romanreihe

Von Peter Meuer 15. Januar 2019 - 19:03 Uhr

Regine Bott veröffentlicht ihre Buchreihe unter einem Pseudonym Foto:

Die Autorin Regine Bott veröffentlicht eine Romanreihe bei Bastei-Lübbe – und ist für einen wichtigen Literaturpreis nominiert. Sie veröffentlicht ihre Bücher allerdings unser einem Pseudonym.

Kornwestheim - Regine Bott ist eine Frau, der mit wenigen Worten Sterne und Welten erschafft und auf ein paar Seiten ganze Universen. Das neue Werk der 50 Jahre alten Kornwestheimerin und Science-Fiction-Autorin heißt „Out of Balance – Kollision“ und ist als E-Book und Hörbuch im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen.

„Out of Balance“ malt eine dystopische Zukunft. Weil die Erde die Menschen nicht mehr ernähren kann, züchten mächtige Biotechnologie-Konzerne auf riesigen Raumstationen im Weltall genmodifizierten Weizen und andere Nahrungsmittel. Das Perfide: Nur den Reichen soll Zugang zu den dringend benötigten Nahrungsmitteln gewährt werden. „Meine Hauptfigur wird auf eine dieser Raumstationen versetzt und beginnt, das System in Frage zu stellen“, berichtet Regine Bott von dem Plot, der in der Folge in ihrem Roman seinen Lauf nehmen wird.

Die Romanserie hat sechs Teile

Oder besser: in ihrer Romanserie. Denn „Out of Balance“ ist auf sechs Teile angelegt, jeden Monat wird im kommenden halben Jahr einer davon erscheinen. „Die Geschichte stellt ethische Fragen in den Vordergrund und bettet sie in das Science-Fiction-Thema ein“, erläutert die Autorin. Da sei sie stark von „Star Trek“ beeinflusst – in Gene Roddenberrys Werk geht es oft um gesellschaftliche und moralische Fragen. In „Out of Balance“ gebe es zwar auch eine Raumschlacht. „Aber Action muss von Charakteren und Handlung getragen werden“, ist Bott überzeugt, „als Selbstzweck ist sie langweilig.“

Ein interessanter Fakt am Rande: Die Bücher erscheinen unter einem Pseudonym. Kris Brynn nennt sich Regine Bott auf dem Titel in Absprache mit ihrem Verlag. In der deutschen Phantastik-Szene ist es nicht unüblich, dass Autoren ihre Werke unter Pseudonymen veröffentlichen, die oft amerikanisch klingen. Die Verlage erhoffen sich von den wohlklingenden und thematisch passenden Namen gute Verkäufe. Der bekannte Fantasy-Autor Bernd Perplies etwa, der früher in Kornwestheim lebte, veröffentlicht unter dem Namen Wes Andrews seine „Frontiersmen“-Reihe: Ein wilder Science-Fiction-Western-Genremix ist das, gerne wird Perplies mit Joss Whedons „Serenity“-Reihe verglichen.

Der Roman sichert nicht den Lebensunterhalt

Wohlklingendes Pseudonym und bekannter Verlag hin oder her: Leben kann Regine Bott noch nicht von der Schriftstellerei. Die Literaturwissenschaftlerin, Anglistin und Kunsthistorikerin arbeitet hauptberuflich als freie Lektorin. Zudem ist sie in verschiedene Projekte involviert, etwa bei der „Get Shorties“-Lesebühne und den „mörderischen Schwestern“ – einem Netzwerk zur Förderung von Frauen geschriebener, deutschsprachiger Kriminalliteratur. Bott steht auf mancher Bühne und liest, oft auch Kurzgeschichten.

Manchmal, da schreibt sie im „Get-Shorties“-Rahmen spontan und in Echtzeit auf Auftraggeberwunsch kurze Texte auf einer alten Schreibmaschine. Diesen besonderen Service wird sie beispielsweise auch auf der Bundesgartenschau in Heilbronn in diesem Jahr anbieten.

Eine Insolvenz gibt den Impuls fürs Schreiben

Dabei kam Regine Bott, die selbst gerne Autoren wie Philip K. Dick, Margaret Atwood oder John Scalzi liest, erst spät so richtig zum Schreiben. „Tagebuch habe ich nie geführt“, berichtet die 50-Jährige schmunzelnd. Nach dem Studium hat sie lange Zeit in einer Firma für Medienauswertungen auf dem Kornwestheimer Salamander-Areal gearbeitet. Als diese dann insolvent ging, tat sie sich mit anderen früheren Kollegen zusammen, denen ein Arzt geraten hatte, psychisch belastende Erlebnisse schreibend zu verarbeiten. „Ich kam zwar ganz gut klar“, sagt Bott, „aber die Idee zu schreiben, gefiel mir dennoch gut.“ Heraus kam als erstes Werk, an dem sie mitgewirkt hat, eine satirische Kurzgeschichte über einen Alien, der in einer Firma auf der Erde landet.

Natürlich wäre es toll, sagt Regine Bott, von eigenen Romanen leben zu können. Der Weg dahin ist allerdings weit, selbst für Autoren, die bei großen Verlagen veröffentlichen. Immerhin: „Out of Balance – Kollision“ ist nicht Botts einziger und erster Roman. Der Krimi „Kern der Angst“ erscheint beim Gemeinder-Verlag im März. Bereits erschienen ist, ebenfalls bei Bastei-Lübbe, „The Shelter – Zukunft ohne Hoffnung“. Diese Science-Fiction-Geschichte spielt im England der nahen Zukunft, wo Menschen, die von einer als unheilbar geltenden Krankheit betroffen sind, unter einer gewaltigen Glaskuppel leben müssen.

Ein Literaturpreis für Phantastik

„The Shelter“ wurde von Bastei-Lübbe nun für den Seraph 2019 eingereicht – der Literaturpreis für Phantastik wird jährlich auf der Leipziger Buchmesse in den Kategorien „Bester Roman“, „Bestes Debüt“ und „Bester Independent Titel“ verliehen. „Ich trete für das beste Debüt an“, sagt Bott. „Die Einreichung hat mich natürlich sehr gefreut“, ergänzt die Autorin, die sich generell über die „gute Unterstützung“ ihres Verlags freut. „Ich hoffe, ich habe eine Chance.“ Eine erste Hürde hat sie bereits überwunden: „The Shelter“ steht auf der sogenannten Longlist, ist also in den Kreis der nominierten Romane aufgenommen, die eine Fachjury aus Autoren, Lektoren und Journalisten weiter bewerten wird.