Regina Halmich: Sie bangt beim Boxkampf gegen Stefan Raab um ihre Nase

Regina Halmich steigt am Samstag zum dritten Mal gegen Stefan Raab in den Boxring.

Regina Halmich ließ sich nach ihrem Karriereende als Boxerin ihre dreifach gebrochene Nase richten. Vor dem großen TV-Boxkampf am Samstag gegen Stefan Raab hofft sie, ohne erneuten Bruch aus dem Ring zu steigen.











Am kommenden Samstag (14. September) wird Regina Halmich (47) zum dritten Mal gegen Stefan Raab (57) in den Boxring steigen. Wenige Tage zuvor hat die ehemalige Profi-Boxerin nun im Interview mit RTL verraten, was sie beim Kampf gegen die TV-Legende unbedingt vermeiden möchte. Auf die Frage, ob es wieder gebrochene Nasen geben werde, antwortete sie: "Also ich hoffe zumindest, dass meine Nase nicht gebrochen wird, weil die habe ich nach meiner Karriere tatsächlich richten lassen, sie war drei Mal gebrochen. Im ersten Kampf habe ich Stefan die Nase gebrochen und insofern sind wir mal gespannt, was dieses Mal in die Brüche geht."