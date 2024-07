Regierungstreffen in Warschau: Warum es ein gutes Passspiel zwischen Deutschland und Polen braucht

Regierungstreffen in Warschau

1 Gemeinsam auf dem roten Teppich: Olaf Scholz und Donald Tusk. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI

Deutschland ist auf Polen als Partner angewiesen, um in Europa etwas vorzubringen. Die Chancen dafür stehen gerade gut. Aber die Bundesrepublik muss auch etwas dafür tun, damit es so bleibt, kommentiert unser Berliner Korrespondent Tobias Peter.











Bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau wurde für Kanzler Olaf Scholz ein roter Teppich ausgerollt. Das Formelle, das bisschen Glamour, das solche Besuche begleitet, kann über eines nicht hinwegtäuschen: In der internationalen Politik ähnelt manches dem Geschehen auf einem Dorffußballplatz. Man kann sich nur begrenzt aussuchen, mit wem man spielt. Jeder, der einen ordentlichen Pass spielen kann und will, ist ein Segen. Und manche wollen einem nur die Knochen brechen.