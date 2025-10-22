Regierungspräsidium eingeschaltet: Nach Beschwerde – Stadt Ludwigsburg muss Schild an Sternkreuzung austauschen

Während die Vorarbeiten für den Umbau der Sternkreuzung laufen, muss die Stadt auf Anordnung des Regierungspräsidiums ein Schild austauschen. Ein Bürger hatte eine Eilanfrage gestellt.
Im September 2026 sollen die ersten Autos über die fertig, dauerhaft umgebaute Sternkreuzung fahren – 2,5 Jahre nachdem das Provisorium eingerichtet wurde. Während die Verfüllungen der Fußgängerunterführung Schorndorfer Straße kurz bevorstehen, beschäftigte die Sternkreuzung in ihrer jetzigen Form jedoch noch einmal die Stadt und das Regierungspräsidium.