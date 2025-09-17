Neuer Gesetzentwurf: Kann die Aktivrente zur Arbeit im Alter motivieren?

Die Unternehmer Baden-Württemberg bewerten den nun vorliegenden Gesetzentwurf so sogenannten Aktivrente zwiespältig. Der Verband der Selbstständigen hingegen ist empört.
Die Bundesregierung setzt in der Rentenpolitik auf Anreize statt auf Kürzungen. Das zeigt sich insbesondere bei der sogenannten Aktivrente, für die das Bundesfinanzministerium jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat. Kanzler Friedrich Merz hat bestätigt, dass sich die Koalition auf die Einführung des Instruments zum 1. Januar 2026 verständigt hat.