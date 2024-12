Regierungskrise in Frankreich: Demokratische Chaostage

1 Ratlosigkeit in Paris. Frankreichs Premierminister Michel Barnier wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt, das ist auch eine sehr schlechte Nachricht für Europa. Foto: dpa/Aurelien Morissard

Frankreich und Deutschland sind politisch gelähmt. In diesen Krisenzeiten ist das eine existenzielle Gefahr für ganz Europa, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Es ist Zeit, die Alarmglocken zu läuten. Die Chaostage in Frankreich könnten eine Wucht entfalten, die ganz Europa in einen Abwärtsstrudel zieht. Gefährlich ist, dass sich in Paris zwei Faktoren gegenseitig verstärken. Frankreich ist ein hoch verschuldeter Staat, geführt von einem offensichtlich dysfunktionalen politischen Apparat. Beobachter fühlen sich an die von Griechenland ausgelöste Eurokrise erinnert – doch es ist schlimmer, denn eine Rettung im Fall eines Absturzes wäre unmöglich. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Europa und ein politisches Schwergewicht.