Regierungskrise in Deutschland: Elon Musk nennt Bundeskanzler Olaf Scholz einen „Narr“

Regierungskrise in Deutschland

1 Elon Musk hat Olaf Scholz im Online-Dienst X als „Narr“ bezeichnet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der US-Milliardär Elon Musk hat sich nun auch zur Regierungskrise in Deutschland geäußert. Via X nannte er Bundeskanzler Olaf Scholz einen „Narr“ – und das auch noch auf Deutsch.











Link kopiert



Zur Regierungskrise in Deutschland hat sich nun auch der US-Milliardär Elon Musk zu Wort gemeldet und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beleidigt. „Olaf ist ein Narr“, schrieb der Hightech-Unternehmer am Donnerstag auf Deutsch im Online-Dienst X. Nach der nächsten Wahl werde Scholz nicht mehr da sein, fügte Musk in einem weiteren Eintrag auf Englisch hinzu.