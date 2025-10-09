Regierungskrise: Frankreich erwartet Macrons Entscheidung zum Premier

Lecornu ist raus, das Parlament gespalten. Doch Macron muss liefern. Wen ernennt der Präsident jetzt als neuen Premier - und welche Ausrichtung erhält die künftige Regierung?
Paris - In Frankreich soll am heutigen Donnerstag oder spätestens am Freitag ein neuer Premierminister ernannt werden. Präsident Emmanuel Macron werde binnen 48 Stunden einen neuen Regierungschef bestimmen, teilte der Élysée-Palast am Mittwochabend mit. Zuvor hatte der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu dem Präsidenten über seine Suche nach einem Ausweg aus der politischen Krise berichtet. Er hatte dazu Gespräche mit den Parteien geführt, die ihn nach eigenen Angaben verhalten optimistisch stimmten.