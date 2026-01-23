Regierungskonsulationen: Merz mit zehn Ministern bei Meloni

Zwischen Merz und Macron lief es zuletzt nicht so gut. Mit Italiens Regierungschefin Meloni versteht sich der Kanzler dafür immer besser. In der Nacht traf er zu einem besonderen Besuch in Rom ein.
Rom - Die Stärkung der Wirtschaft, eine vertiefte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die Migrationspolitik stehen heute im Mittelpunkt der deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) flog in der Nacht direkt vom EU-Gipfel in Brüssel nach Rom, wo er am Vormittag zusammen mit zehn Ministerinnen und Ministern in der Villa Doria Pamphilj von Regierungschefin Giorgia Meloni empfangen wird.