Regierungskoalition: Der Rentenstreit muss enden

Die Koalition will mit dem ersten gleich den zweiten Schritt einer Rentenreform angehen. Wer sich dem versperrt, nimmt ihr Scheitern in Kauf, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Der Advent dauert für Kanzler Friedrich Merz nur bis Dienstag. Dann steht eine Bescherung an. In drei Tagen wird sich zeigen, ob er noch über genügend Rückhalt in den eigenen Reihen verfügt. So lange können die jungen Rebellen in seiner Fraktion darüber nachdenken, ob sie den Vorschlag überzeugend finden, den ihnen die Spitzenleute der Koalition jetzt unterbreitet haben: eine beschleunigte Rentenreform. Lassen sich die Bedenken gegen deren erstes Kapitel so vom Tisch wischen?