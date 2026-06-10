Am Mittwoch kamen Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender erneut mit König Willem-Alexander und Königin Máxima zusammen - diesmal zum Regierungsessen auf Schloss Duivenvoorde. Máxima trug ein cremeweißes Spitzenkleid, Büdenbender ein smaragdgrünes Ensemble.

Der dreitägige Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) in den Niederlanden ging am Mittwoch mit einem dicht gefüllten Programm weiter. Ein neues Foto aus Voorschoten zeigt den Bundespräsidenten und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64) gemeinsam mit König Willem-Alexander (59), Königin Máxima (55) und Ministerpräsident Rob Jetten beim Regierungsessen auf Schloss Duivenvoorde.

Für den Termin setzte Máxima auf einen eleganten Sommer-Look. Die Königin trug ein cremeweißes Midikleid mit kurzen Ärmeln sowie feiner floraler Spitze und Lochstickerei. Dazu kombinierte sie nudefarbene Pumps und einen farblich abgestimmten Haarreif mit floralen Applikationen. Elke Büdenbender entschied sich für ein monochromes Ensemble in Smaragdgrün: einen taillierten Blazer und eine weit geschnittene Hose.

Das Regierungsessen fand auf Einladung von Ministerpräsident Rob Jetten auf Schloss Duivenvoorde statt. Neben König Willem-Alexander und Königin Máxima nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender teil. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die engen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Diskutiert wurden unter anderem die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen beider Länder, Investitionen in Innovation und Technologie sowie die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Im Anschluss hielten sowohl Jetten als auch Steinmeier Ansprachen.

Bereits vor dem Mittagessen hatte der niederländische Regierungschef gemeinsam mit Wirtschafts- und Klimaminister Heleen Herbert an einer Gesprächsrunde mit Führungskräften deutscher und niederländischer Unternehmen teilgenommen.

Getrennte Termine für die beiden Paare

Am Vormittag besuchte Königin Máxima gemeinsam mit Elke Büdenbender, die selbst als Richterin arbeitet, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Bundespräsident Steinmeier traf währenddessen Vertreter der niederländischen Generalstaaten und führte Gespräche mit dem Präsidenten des Senats sowie dem Sprecher des Repräsentantenhauses.

Am Nachmittag steht für König Willem-Alexander und Steinmeier ein gemeinsamer Besuch des Rotterdamer Hafens auf dem offiziellen Programm. Dort informieren sie sich über die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, nachhaltige Energieversorgung und das CO₂-Speicherprojekt Porthos. Anschließend besuchen sie das Besucherzentrum Portlantis und unternehmen eine Schifffahrt durch Europas größten Hafen.

Königin Máxima und Elke Büdenbender reisen derweil ebenfalls nach Rotterdam. Dort besuchen sie das Migrationsmuseum Fenix, wo sie an einer Führung teilnehmen und mit Künstlern sowie Mitarbeitenden ins Gespräch kommen.

Den Abschluss des Tages bildet am Abend die traditionelle Gegenveranstaltung des Gastes: Bundespräsident Steinmeier empfängt das niederländische Königspaar zu einer musikalischen Darbietung und einem Empfang in der Residenz des deutschen Botschafters in Den Haag.