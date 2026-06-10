Am Mittwoch kamen Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender erneut mit König Willem-Alexander und Königin Máxima zusammen - diesmal zum Regierungsessen auf Schloss Duivenvoorde. Máxima trug ein cremeweißes Spitzenkleid, Büdenbender ein smaragdgrünes Ensemble.
Der dreitägige Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) in den Niederlanden ging am Mittwoch mit einem dicht gefüllten Programm weiter. Ein neues Foto aus Voorschoten zeigt den Bundespräsidenten und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64) gemeinsam mit König Willem-Alexander (59), Königin Máxima (55) und Ministerpräsident Rob Jetten beim Regierungsessen auf Schloss Duivenvoorde.