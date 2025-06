Regierungserklärung: Merz dankt Katar und Nahost-Partnern für Vermittlung

1 Merz dankte Katar und anderen Nahost-Staaten für ihre Vermittlung (Archivbild). Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bundeskanzler Merz dankt Katar für seine Vermittlungsrolle im Nahost-Konflikt und fordert einen Waffenstillstand. Welche Schritte stehen beim NATO-Gipfel an?











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Katar und anderen Staaten der Nahostregion „für ihre Besonnenheit in den dramatischen letzten Tagen und Stunden“ gedankt. „Mit den amerikanischen und europäischen Partnern werden wir am Rand des heutigen Nato-Gipfels in Den Haag beraten, wie die Lage nun weiter stabilisiert werden kann“, sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden Gipfeltreffen der Nato und der Europäischen Union.