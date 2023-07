1 Kanzlerin Angela Merkel warnt die Ministerpräsidenten ... Foto: dpa/Michael Kappeler

Zum Ende ihrer langen Amtszeit ist Angela Merkel noch einmal bereit, voll ins Risiko zu gehen. Sie zieht in den Kampf – für Europa und gegen all jene, die den Eindruck vermitteln, dass das Land in der Pandemie das Schlimmste hinter sich habe. Nicht allen wird das gefallen.









Berlin - Das Abstandsgebot in der Corona-Pandemie hat neue Realitäten im Land geschaffen, für den Betrieb im Deutschen Bundestag gilt das allemal. In dieser Woche treffen sich die Abgeordneten wieder in Berlin, und wie schon bei den vorangegangenen Sitzungen üben sie sich in sozialer Distanz: Zwischen ihren Plätzen im Plenum lassen sie ausreichend Abstand, damit das Virus im Fall der Fälle nicht übertragen werden kann.