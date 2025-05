Regierungserklärung: Bundeskanzler: Sicherheit von Israel ist Staatsräson

1 Friedrich Merz, der neue Bundeskanzler (Archivbild). Foto: Michael Kappeler/dpa/Michael Kappeler

Friedrich Merz erneuert das Versprechen, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei . Deutschland müsse außerdem ein Schutzraum für Juden sein.











Kanzler Friedrich Merz erneuert für die schwarz-rote Regierung unter seiner Führung das Versprechen, „Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind unsere Staatsraison“. In seiner ersten Regierungserklärung versicherte der CDU-Chef im Bundestag: „Wir stehen unverbrüchlich an der Seite Israels.“ Dazu gehöre auch, dass sich die Bundesregierung für einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln und einen raschen Frieden in der Region einsetze, fügte er hinzu.