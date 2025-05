Regierungserklärung: Bundeskanzler Friedrich Merz: Der neue Zuversichtsbeauftragte

1 Er setzt auf Optimismus: Friedrich Merz. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Merz macht den Deutschen Hoffnung – und nimmt dabei sogar Anleihen bei Angela Merkel. Eine Chance lässt er aber verstreichen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.











Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung auf etwas gesetzt, an dem es in Deutschland zu oft mangelt: Zuversicht. „Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen“, sagte er. Das erinnert an den – wenn auch in einem ganz anderen Kontext gesagten – Satz der von Merz wenig geschätzten Angela Merkel: „Wir schaffen das.“ Und ist gerade deshalb gut.