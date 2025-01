Regierungschef besucht Pragschule: Sedra und ihre Klassenkameraden lassen Kretschmann staunen

1 Ministerin Schopper und Ministerpräsident Kretschmann im Klassenzimmer Foto: Lg/Ewska

In Stuttgart lassen Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Schopper sich zeigen, wie ihre geplanten Reformen wirken können. Eine Lehrstunde für die Politik an der Pragschule.











Großer Bahnhof für hohen Besuch – das ist für die Schüler der Klasse 3 a in der Stuttgarter Pragschule nun wirklich gar kein Problem: Sie stehen gut eingepackt in Winterjacken, Ohrenschützer und Schals links und rechts auf der großen Treppe am Haupteingang nicht nur Spalier. Beim Empfang für Ministerpräsident Winfried Kretschmann und „die oberste Schulchefin im Land“ – so stellt der Regierungschef Kultusministerin Theresa Schopper später vor – rappen und tanzen sie stolz den „Pragschulsong“: Von der Schulcrew, die zusammenhält wie ´ne Familie, wo alle mit ihren Talenten Werbung machen für den Frieden.