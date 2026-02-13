Regierungschef auf Abschiedstour: „Wird wahrscheinlich lange Zeit der einzige bleiben“ – Kretschmann in Marbach

Nach 15 Jahren rückt das Ende der Ära Kretschmann näher. Zu seiner Buchvorstellung in Marbach sind auch viele gekommen, die den Ministerpräsidenten nochmal live erleben wollen.
Man stelle sich einmal vor, Markus Söder würde in dem altmodischen Sessel sitzen, hinter sich ein Bild von Hannah Arendt, über die Lehren der politischen Theoretikerin philosophieren und über sein eigenes Buch erzählen. Eigentlich unvorstellbar – ganz abgesehen davon, dass ein Söder-Buch wohl eher ein Food-Guide wäre. So etwas funktioniert eben nur beim Philosophen unter den Ministerpräsidenten: Winfried Kretschmann.