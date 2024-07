Zweiter Regierungsanlauf in Bulgarien ohne Erfolg

1 In Bulgarien ist der zweite Anlauf zur Bildung einer Regierung gescheitert. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Zerstrittene Parteien, unklare Mehrheiten. Bulgarien hat nach der Neuwahl im Juni noch immer keine neue Regierung. Steht eine weitere Neuwahl bevor?











In Bulgarien ist auch der zweite von insgesamt drei möglichen Anläufen zur Bildung einer Regierung gescheitert. Das prowestliche liberal-konservative Bündnis PP-DB gab am Montag das von Staatschef Rumen Radew erhaltene Mandat zurück. In diesem Parlament könne keine stabile Mehrheit zustande kommen, sagte Fraktionschef Nikolaj Denkow.