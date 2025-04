1 SPD-Generalsekretär Miersch berichtet von großer Diskussionsbereitschaft. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin - Die SPD will am kommenden Montag - und damit eine Woche nach CDU und CSU - die Namen ihrer sieben Ministerinnen und Minister bekanntgeben. Das kündigte Generalsekretär Matthias Miersch in Berlin an. Vorher allerdings steht noch das Votum des SPD-Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag aus.