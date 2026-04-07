Regierungsbildung: Özdemir sieht Sondierung kurz vor Abschluss, Hagel will solides Fundament

Nach gut zwei Wochen scheinen die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU auf der Zielgeraden. Was Özdemir und Hagel ausgehandelt haben, ist noch nicht bekannt.
Grüne und CDU stehen nach den Worten von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir kurz vor der Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Vor Ostern sei man gut vorangekommen. „Deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass wir heute durchkommen“, sagte Özdemir am Dienstag in Stuttgart. „Das erwarten die Leute auch von uns, dass wir jetzt einige Zeit nach der Landtagswahl auch in die nächste Stufe kommen mit den Koalitionsgesprächen. Mit dem Ziel gehe ich heute rein.“