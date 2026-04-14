Regierungsbildung in BW: Sondierungen abgeschlossen – jetzt muss das Hin und Her aufhören

Die Sondierungsgespräche haben sich gezogen. Nun muss es schneller gehen, damit etwas Gutes entsteht, kommentiert Redakteurin Annika Grah. Die Basis ist da.
Grüne und CDU haben sich – mehr als fünf Wochen nach der Landtagswahl – endlich geeinigt. Die Sondierungsgespräche sind abgeschlossen. Die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen steht damit kurz bevor. Das wird auch höchste Zeit. Denn seit gut zwei Wochen signalisierte Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir mehrfach, man stehe kurz vor dem Abschluss – und dann kam es immer wieder anders. Das wirft kein gutes Licht auf die Verhandler. Denn dieses Hin und Her löst Zweifel aus, ob das Miteinander in der neuen, alten Konstellation gelingen kann. Die CDU wirkt wie ein Blockierer, die Grünen als diejenigen, die ihren Verhandlungspartner falsch einschätzen. Beide Seiten wären schlecht beraten, wenn sie die vergangenen Wochen als stilbildend für die Zusammenarbeit in einer neuen Koalition begreifen würden. Denn dass das weder bei der Bevölkerung noch bei Entscheidungsträgern im Land gut ankommt, liegt auf der Hand.