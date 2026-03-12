Die Gräben zwischen Grünen und CDU sind nach der Landtagswahl tief. Wie können die Parteien ihr angespanntes Verhältnis nach der Wahl kitten?
Um mit der CDU in konstruktive Gespräche über eine Regierungszusammenarbeit zu kommen, sollte Grünen-Politiker Cem Özdemir aus Sicht eines Verhandlungsexperten möglichst zurückhaltend auftreten. „Es ist jetzt für Özdemir als zukünftigen Landesvater wichtig, dass er die Union nicht öffentlich belehrt, sondern ihr mit öffentlichem Respekt gegenübertritt“, sagt Thorsten Hofmann von der Quadriga Hochschule in Berlin. Das sei auch psychologisch wichtig.