Regierungsbildung im Land: CDU bekommt wohl Kultus- und Verkehrs-ministerium

1 Özdemir und Hagel. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Regierungsbildung bringt auch Bewegung in den Ministerien mit sich. Die CDU sichert sich wichtige Häuser. Ein Wechsel wird besonders schmerzhaft für die Grünen.











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Die CDU hat sich in den Sondierungsverhandlungen dem Vernehmen nach wichtige landespolitische Häuser gesichert. Die Christdemokraten sollen demnach neben dem Kultusministerium auch das Verkehrsministerium bekommen, wie unsere Zeitung aus gut informierten Kreisen erfuhr. Darüber hinaus soll die CDU auch den oder die Landtagspräsidentin stellen dürfen, so die Vorfestlegung in den Sondierungsverhandlungen. Die Grünen dagegen sollen offenbar das Bauministerium übernehmen.