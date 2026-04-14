Regierungsbildung im Land: CDU bekommt Kultus- und Verkehrsministerium

1 Cem Özdemir (l.) und Manuel Hagel. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Regierungsbildung bringt auch Bewegung in den Ministerien mit sich. Die CDU sichert sich wichtige Häuser. Ein Wechsel wird besonders schmerzhaft für die Grünen.











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Die CDU hat sich in den Sondierungsverhandlungen wichtige landespolitische Häuser gesichert. Die Christdemokraten sollen demnach neben dem Kultusministerium auch das Verkehrsministerium bekommen, wie Grüne und CDU am Dienstagabend mitteilten. Darüber hinaus stellt die CDU weiterhin den Innenminister und wird künftig auch das Amt des Landtagspräsidenten besetzen, so die Vorfestlegung in den Sondierungsverhandlungen. Der stellvertretende Ministerpräsident, der ebenfalls von der CDU stammt und meist ein Fachministerium leitet, soll zudem den Bereich Europa verantworten. Die Grünen dagegen sollen offenbar das Bauministerium von der CDU-Seite übernehmen.