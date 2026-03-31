Regierungsbildung: Grüne und CDU sondieren wieder

Die zweite Sondierungsrunde beginnt mit Entspannungssignalen von CDU-Chef Hagel. Was Cem Özdemir will und was ein erfahrener Krisenverhandler zur Lage im Land sagt.

Vielleicht war es vermessen, Tauwetter für die Anbahnung einer neuen Landesregierung für Baden-Württemberg zu erwarten, wo der Winter aller Welt im Südwesten gerade mit fiesen vorösterlichen Temperaturen und wiederkehrendem Schneeregen zeigt, was eine Harke ist. Aber immerhin: Nach einwöchiger Pause haben Grüne und CDU die Sondierungen wieder aufgenommen und sogar schon vorab bei der Einladung signalisiert, die Öffentlichkeit im Anschluss über den Stand der Dinge ins Bild setzen zu wollen.

Özdemir will „fleißig schaffen, wie es sich gehört“ „Gut“, sei die Stimmung, erklärte Cem Özdemir (Grüne) wartenden Journalisten am Eingang des Hauses der Katholischen Kirche. Vorab will man wenig preisgeben, deshalb ist Wortkargheit keine Überraschung. „Wir schaffen fleißig, wie es sich gehört. Wir sind in Baden-Württemberg. Wir haben viel zu tun“, fügte er noch hinzu. Manuel Hagel wünscht wenig später lediglich „Guten Morgen“. Aber die Gesichter der Unterhändler sind freundlich auf beiden Seiten.

Da die Sondierungsgespräche nach dem Auftakt vor einer Woche unterbrochen wurden und lediglich in kleinen Runden um die beiden Verhandlungsführer Özdemir und Hagel fortgesetzt worden waren, gilt das schon als Zeichen. Manuel Hagel hat außerdem ein Signal der Entspannung gesetzt. „In den Aussprachen zwischen Cem Özdemir und mir ist ein Fundament entstanden, auf dem Vertrauen wachsen kann“, hat er am Vorabend der zweiten Sondierungsrunde in den „Badischen Neuen Nachrichten“ erklärt. Zwar beerdigte Hagel den von seinen Parteifreunden vielstimmig vorgebrachten Vorwurf einer grünen „Schmutzkampagne“ gegen ihn nicht vollständig – aber er rückte doch davon ab, die Grünen als Partei dafür verantwortlich zu machen. „Es stimmt schon. Da haben einige Wahlkampfmethoden nach Baden-Württemberg gebracht, die wir bisher eher aus den USA kannten“, sagte Hagel dem Blatt etwas unbestimmt. „Aber das war vor dem 8. März, es war gestern. Jetzt interessiert mich das Morgen.“

Hagel will Koalitionsvertrag ausbuchstabieren

Hagel, der am Tag nach der Wahl bei einer Pressekonferenz in Berlin erklärt hatte, dass eine Einigung zwischen Grünen und CDU kein Automatismus sei, ließ in diesem Zeitungsgespräch durchblicken, dass er sich von der Neuauflage einer grün-schwarzen Koalition mehr verspricht als von einem Szenario mit baldigen Neuwahlen. Er brachte einen Parteitag am 9. Mai ins Gespräch, der den Koalitionsvertrag absegnen würde – sofern bis dahin eine Einigung erzielt sei und „wir die Sicherheit haben, dass möglichst viel stattfindet, was gut und richtig für unser Land ist und uns wieder nach vorne bringt“.

Hagel schwebt offenbar vor, den Koalitionsvertrag möglichst genau auszubuchstabieren. „Es ist uns wichtig, nicht nur in den Überschriften einig zu sein, sondern auch über den konkreten Weg, der dahin führt“, sagte er. Das verhindere, dass man sich später wegen unklarer Details streiten müsse.

Das bringt zum Ausdruck, dass Hagel mit der CDU keine Hängepartie will, sondern prinzipiell einen Zeitplan ansteuert, der bei Regierungsbildungen im Südwesten bisher üblich war: Dass am Tag nach der Konstituierung des Landtags, die für den 12. Mai geplant ist, der Ministerpräsident gewählt wird. Damit sind die Aussichten besser geworden, dass die Gespräche für eine neue grün-schwarze Koalition nach den Friktionen der ersten Nachwahlwochen nun in ruhigere Bahnen kommen.

Wieso das Patt Verhandlungen besonders macht

Neuland ist es für Grüne und CDU aber gleichwohl. Denn in Deutschland hat es den Zufall, dass zwei Regierungsfraktionen in einem Parlament exakt gleich stark sind, noch nie gegeben. Deshalb weckt die Regierungsbildung im Land besondere Neugier. So hat Thorsten Hofmann, Lehrbeauftragter für politisches und wirtschaftliches Verhandlungsmanagement an der Quadriga Hochschule in Berlin, in einem Aufsatz über den „schwierigen Start von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg“ Pattsituationen jüngst als „psychologischen Sprengsatz“ bezeichnet. In klassischen Hierarchien sei der Sieger der Taktgeber, schreibt Hofmann dort. „Wo keine Seite klar überlegen ist, wird das Verfahren zur Machtfrage.“ Hofmann war früher Ermittler des Bundeskriminalamtes und hat vor seiner Lehrtätigkeit Erfahrungen als Verhandler in Fällen von Erpressung und Geiselnahmen im In- und Ausland gesammelt.

Über die Ergebnisse der zweiten Sondierungsrunde war zu Redaktionsschluss noch nichts bekannt. Laut Angaben aus Verhandlungskreisen war LBBW-Vorstandschef Rainer Neske zu Gast und hat ausführlich über die Wirtschaftslage im Land referiert.