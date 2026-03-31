Regierungsbildung: Grüne und CDU sondieren wieder

Die zweite Sondierungsrunde beginnt mit Entspannungssignalen von CDU-Chef Hagel. Was Cem Özdemir will und was ein erfahrener Krisenverhandler zur Lage im Land sagt.
Vielleicht war es vermessen, Tauwetter für die Anbahnung einer neuen Landesregierung für Baden-Württemberg zu erwarten, wo der Winter aller Welt im Südwesten gerade mit fiesen vorösterlichen Temperaturen und wiederkehrendem Schneeregen zeigt, was eine Harke ist. Aber immerhin: Nach einwöchiger Pause haben Grüne und CDU die Sondierungen wieder aufgenommen und sogar schon vorab bei der Einladung signalisiert, die Öffentlichkeit im Anschluss über den Stand der Dinge ins Bild setzen zu wollen.