Regierungsbildung: Grüne und CDU sondieren wieder – Annäherung erkennbar

Die zweite Sondierungsrunde verläuft weit entspannter als der Start vor einer Woche. Cem Özdemir und Manuel Hagel sind sich näher gekommen. Jetzt geht es um Wirtschaft und Finanzen.
Vielleicht war es vermessen, Tauwetter für die Anbahnung einer neuen Landesregierung für Baden-Württemberg zu erwarten, wo der Winter aller Welt im Südwesten gerade mit fiesen vorösterlichen Temperaturen und wiederkehrendem Schneeregen zeigt, was eine Harke ist. Aber immerhin: Nach einwöchiger Pause haben Grüne und CDU die Sondierungen wieder aufgenommen und sogar schon vorab bei der Einladung signalisiert, die Öffentlichkeit im Anschluss über den Stand der Dinge ins Bild setzen zu wollen.