Regierungsbefragung: Merz ruft im Bundestag zu Mitarbeit an Reformen auf

1 Bundeskanzler Friedrich Merz ist bei der Rente zuversichtlich. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bei der Rente und anderen großen Reformen ist bald der Bundestag an der Reihe. Der Bundeskanzler nutzt einen Auftritt im Plenum für einen Aufruf an die Abgeordneten.











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Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ruft die Abgeordneten des Bundestags zur Unterstützung der geplanten Rentenreform auf. Einen Tag nach der Entgegennahme der Rentenvorschläge einer Regierungskommission sagte Merz im Bundestag, die Pläne würden "zu einer dauerhaften Stabilisierung der Alterseinkommen" mit neuem Gesamtversorgungsniveau führen. "Dies ist ein großer Schritt, wenn wir ihn denn hier im Deutschen Bundestag gemeinsam zum Jahresende verabreden und verabschieden sollten."