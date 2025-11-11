Regierung unter Druck: Wo bleiben die Reformen?

Die Politik der Regierung Merz hält mit der eigenen Rhetorik nicht Schritt. Das ist fatal für unser Land, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Nach dem Stadtbild erscheint es an der Zeit, das Erscheinungsbild der aktuellen Bundesregierung einer kritischen Revision zu unterziehen. Sie wird den Ansprüchen nicht gerecht, die sich aus der miserablen Wirtschaftslage ablesen lassen. Am Donnerstag treffen sich die führenden Köpfe der Koalition – letzte Gelegenheit, den Eindruck der Saumseligkeit zu korrigieren.