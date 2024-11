Regiedebüt mit The Heart: Barack Obama reagiert: Tochter Malia legte Nachnamen für Film ab

Barack Obama (63) hat auf die Entscheidung seiner Tochter Malia Ann Obama (26) reagiert, ihren prominenten Nachnamen für ihren ersten Kurzfilm abzulegen. Im Abspann ihres Regiedebüts "The Heart" (2023) wurde sie als Malia Ann aufgeführt. Wie der ehemalige US-Präsident im "Pivot"-Podcast erzählte, habe er sie darauf hingewiesen, dass sie dennoch von allen als Teil der Obama-Familie erkannt werden würde.

"Ich habe gesagt: 'Du weißt doch, dass sie wissen werden, wer du bist. Und sie meinte: 'Weißt du was? Ich möchte, dass sie den Film zum ersten Mal sehen, ohne diese Assoziation zu haben'", erklärte Obama. "Ich glaube, unsere Töchter geben sich alle Mühe, das nicht auszunutzen", führte er in Bezug auf die Vorteile eines bekannten Familiennamens aus. Für ihn und Michelle Obama (60) sei es schwierig, Malia und Sasha (23) "überhaupt zu helfen", was ihren Lebensweg angehe. Ihre gemeinsamen Kinder seien in diesem Punkt "sehr empfindlich" und "sehr hartnäckig".

Lesen Sie auch

"Deal mit der Presse" zum Schutz von Obamas Kindern

Während der Kindheit seiner zwei Töchter habe Obama darauf geachtet, ihre Privatsphäre zu schützen. "Ich habe im Grunde einen Deal mit der Presse gemacht", verriet er. Er habe den Medien gesagt, sie könnten über ihn berichten und ihm folgen, habe aber klargestellt: "Lasst meine Kinder in Ruhe, denn sie haben das Recht, erwachsen zu werden. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Lasst sie erwachsen werden." Die Presse habe sich an seine Anweisungen gehalten, wie er sagte. Heutzutage hätten sie mit Paparazzi zu tun, was sie "wahnsinnig" mache, weil sie sich nicht dafür interessieren würden. "Sie sind also bodenständig", beschrieb er sie.

Malia Ann Obama stellte erstmals auf dem Sundance Film Festivals ihren Kurzfilm vor. Während sie Regie führte und das Drehbuch verantwortete, engagierte sie Donald Glover (41) als ausführenden Produzenten. Glover, auch bekannt als Musiker Childish Gambino, verpflichtete sie zuvor als Drehbuchautorin für seine Thrillerserie "Bienenschwarm" (2023). "Sie ist sehr konzentriert und arbeitet sehr hart", lobte er die Harvard-Absolventin in einem Interview mit "Vanity Fair".