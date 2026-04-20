Alex Garlands Filmumsetzung des Beststeller-Videospiels "Elden Ring" steht in den Startlöchern: Die Dreharbeiten sollen bald beginnen, auch der Cast und der angepeilte Starttermin stehen inzwischen fest.
Die Verfilmung des Bestseller-Videospiels "Elden Ring" nimmt konkrete Gestalt an: A24 und Bandai Namco Entertainment gaben am Montag laut "The Hollywood Reporter" bekannt, dass die Adaption des millionenfach verkauften Fantasy-Rollenspiels noch in diesem Jahr gedreht werden soll. Als US-Kinostart ist der 3. März 2028 vorgesehen. Regie führt Alex Garland (55), der auch das Drehbuch beisteuert.