Der Besuch auf dem Frühlingsfest in Stuttgart könnte nass ausfallen. Ausgerechnet zum Wochenende sorgt eine Kaltwetterfront für Regen und eventuell sogar Unwetter.

Nachdem der Mai mit sommerlichen Temperaturen begann, sollen die Temperaturen in Stuttgart bald auf bis zu 13 Grad sinken, sagt Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst. Im Gespräch mit unserer Redaktion geht der Meteorologe davon aus, dass es schon ab morgen kühler wird.

„Heute ist vermutlich der heißeste Tag“, lässt er wissen. „Aber das war es dann mit diesem wunderschönen Sommerwetter der letzten Tage.“ Morgen startet der Tag in Stuttgart zunächst bewölkt, die Temperaturen erreichen tagsüber etwa 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen Gewitterzellen über ganz Baden-Württemberg, die auch Stuttgart nicht verschonen.

In der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen ist mit Starkregen und sogar Gewittern zu rechnen, bis die Zellen zum Mittag weiterziehen. „Bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden oder sogar innerhalb einer Stunde sind möglich“, erklärt Steiner. Wer das Frühlingsfest besuchen möchte, sollte sich darauf einstellen. Eine Warnung vor Böen gibt es nicht.

DWD: Stück für Stück wärmer

Frost sei laut Steiner auch nachts nicht zu erwarten. Landwirte und jeder der Bodenpflanzen, wie beispielsweise Erdbeeren anbaut, sollte jedoch besonders in den Nächten von Montag, 5. Mai, auf Dienstag, 6. Mai, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, 7. Mai, wachsam sein. In Bodennähe werden Temperaturen von ein bis zwei Grad erwartet, was bis Freitag, 9. Mai, anhalten könnte.

Für Sommerfans gibt es jedoch Hoffnung: Laut Steiner sollen die Temperaturen ab Montag täglich um ein Grad steigen.