Regensburg: „FCK AfD“-Projektion am Dom – Bistum distanziert sich

Das Bistum Regensburg hat sich von einer Licht-Projektion auf die Fassade des Doms distanziert. Ein Bistumssprecher sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Montag: „Leider wird der Dom in Regensburg immer wieder für politische Aktionen als Folie benutzt. Wir distanzieren uns von derartigen Provokationen.“ Nach 22 Uhr war am Samstag auf der Domfassade der Spruch „FCK AfD“ zu lesen. Er ist eine Abkürzung für die provokante und vulgäre Äußerung „Fuck AfD“ und drückt die Ablehnung der Partei Alternative für Deutschland aus.