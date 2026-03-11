Regency Blue: Der königliche Farbtrend für den Frühling

Regency Blue hat seinen Ursprung im 18. Jahrhundert und erlebt dank "Bridgerton" ein fulminantes Revival. Von Streetstyle bis Glamour-Event: Längst hat die Farbe die Bildschirme verlassen und erobert Laufstege und rote Teppiche. Stars wie Lady Gaga und Karol G trugen den Ton bereits bei Großevents.

Wer die vierte Staffel von "Bridgerton" verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Serie weiterhin eine tiefe Obsession für die Farbe Blau pflegt. Von den Wänden des Bridgerton-Hauses bis hin zu den Kleidern von Sophie (Yerin Ha), Kate (Simone Ashley) und Penelope (Nicola Coughlan): Der sanfte, pudrige Farbton namens "Regency Blue" ist allgegenwärtig und hat längst die Bildschirme verlassen, um im Frühling die reale Modewelt zu erobern.

Die Faszination für diesen spezifischen Blauton ist nicht neu: Der als "Wedgwood Blue" bekannte Ton verdankt seinen Namen dem Keramikpionier Josiah Wedgwood, der im 18. Jahrhundert das berühmte "Jasperware" entwickelte. Dieses matte Steinzeug mit weißen Reliefs auf hellblauem Grund wurde zum Inbegriff von britischem Luxus und beeinflusste die Inneneinrichtung sowie die Mode der Regency-Epoche massiv.

Neben diesem zarten Pastellton feiert derzeit auch das kräftigere "Celestial Blue" ein Comeback. Diese Nuance gewann im frühen 19. Jahrhundert an Popularität und ist heute wieder vermehrt in den Kollektionen moderner Labels zu finden.

Von der Leinwand auf den roten Teppich

Der "Bridgerton"-Core ist aber nicht nur etwas für Fans historischer Kostümdramen. Die Farbe erlebt derzeit einen wahren "It"-Moment: Stars wie Lady Gaga bei ihrem Überraschungsauftritt zum Super Bowl oder Karol G bei den Grammys haben den Trend bereits auf die ganz große Bühne gebracht. Auch in den Streetstyles der internationalen Fashion Weeks setzen Akzente in Babyblau - von Unterziehshirts bis hin zu gemütlichen Winterhandschuhen - frische Impulse.

Besonders spannend wird es in dieser Saison durch neue Farbkombinationen. Wer dem klassischen Look ein modernes Update geben möchte, kombiniert das kühle Eisblau beispielsweise mit einem tiefen Burgunderrot oder Dunkelbraun.

So trägt man den "Regency Blue"-Trend

Man muss keine Einladung zu einem Ball im Londoner West End haben, um Regency-Blau zu tragen. Der Ton ist erstaunlich vielseitig und funktioniert sowohl in verspielten Kleidern mit floralen Details als auch in minimalistischen, zeitgenössischen Outfits. Da die Begeisterung für Babyblau auch nach dem letzten Frühjahr nicht abgeklungen ist, bleibt die Farbe ein sicheres Investment für die kommenden Monate.

Sogar in der Beauty-Welt feiert das Blau ein Comeback - subtiler blauer Eyeliner oder Pastell-Nägel sind die modernen Äquivalente zum aufwendigen Kopfschmuck des 19. Jahrhunderts. Ob als Statement-Piece oder dezentes Accessoire: Das Erbe der Regency-Ära beweist einmal mehr, dass wahrer Stil die Jahrhunderte überdauert.