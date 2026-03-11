Regency Blue: Der königliche Farbtrend für den Frühling

Regency Blue hat seinen Ursprung im 18. Jahrhundert und erlebt dank "Bridgerton" ein fulminantes Revival. Von Streetstyle bis Glamour-Event: Längst hat die Farbe die Bildschirme verlassen und erobert Laufstege und rote Teppiche. Stars wie Lady Gaga und Karol G trugen den Ton bereits bei Großevents.
Wer die vierte Staffel von "Bridgerton" verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Serie weiterhin eine tiefe Obsession für die Farbe Blau pflegt. Von den Wänden des Bridgerton-Hauses bis hin zu den Kleidern von Sophie (Yerin Ha), Kate (Simone Ashley) und Penelope (Nicola Coughlan): Der sanfte, pudrige Farbton namens "Regency Blue" ist allgegenwärtig und hat längst die Bildschirme verlassen, um im Frühling die reale Modewelt zu erobern.