Regenbogen über Stuttgart Ein Farbenspiel am Himmel

Von noa 07. März 2018 - 21:50 Uhr

Der Regen-Sonne-Mix hat am Mittwochabend für spektakuläre Fotomotive am Himmel über Stuttgart gesorgt. Wir zeigen einige Impressionen des Farbenspiels.





4 Bilder ansehen

Stuttgart - In den Regen mischten sich Sonnenstrahlen und plötzlich zeigte der Himmel über Stuttgart sein schönstes Gesicht: Ein Regenbogen spannte sich am Mittwochabend über den Kessel – und sorgte für spektakuläre Fotomotive. Der Blick vom Schloss Solitude bot die optimale Sicht auf das Naturschauspiel. Unsere Fotografen waren dort unterwegs und haben Impressionen vom Farbspektakel eingefangen. Die Bilder gibt es in unserer Bildergalerie.

Auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram posteten einige User Fotos vom Regenbogen über Stuttgart – wie dieses hier, das am Marienhospital im Süden der Stadt aufgenommen worden ist:

Das Farbspektrum, das die Natur am Mittwoch darbot, haben auch diese Instagram-Nutzer eingefangen – und zwar am SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen:

Und dieses Foto zeigt den Regenbogen über der Messe Stuttgart an der Autobahn 8: