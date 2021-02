1 Im Sondertrikot für mehr Vielfalt gelang dem VfB Stuttgart der erste Heimsieg der Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das auf 1.893 Stück limitierte Regenbogentrikot des VfB Stuttgart war in der letzten Woche binnen Stunden ausverkauft. Daraufhin schossen die Preise für das Trikot auf Online-Marktplätzen in die Höhe. Jetzt reagiert der Verein und bietet das Trikot erneut an – allerdings nur in einem begrenzten Zeitraum.

Stuttgart - Am vergangenen Donnerstag präsentierte der VfB Stuttgart ein neues Sondertrikot, in dem die Spieler auch am Freitagabend gegen Mainz aufliefen. Der klassische Brustring des Heimtrikots ist dabei nicht rot gefärbt, sondern leuchtet in den Farben des Regenbogens. Mit dieser Aktion wollte der Verein ein Zeichen für mehr Vielfalt setzen und bewarb die Aktion dementsprechend auch mit dem Hashtag „vielmehrVielfalt“.

Das Sondertrikot wurde auch im eigenen Fan-Shop angeboten – allerdings mit einer Limitierung auf 1.893 Stück. Wie der VfB Stuttgart auf den sozialen Medien bekannt gab, war das Trikot bereits am selben Tag ausverkauft. Daraufhin wurde das Regenbogentrikot schnell für sehr hohe Preise, teilweise sogar für weit über 200 Euro, auf Online-Marktplätzen, wie beispielsweise eBay, angeboten.

Lesen Sie hier: Unser Newsblog zum VfB Stuttgart

Am Montagabend reagierte der VfB Stuttgart auf Twitter auf die große Nachfrage nach dem Sondertrikot. „Niemand sollte ein Trikot mit einer derart wichtigen Botschaft zu horrenden Preisen auf Resale-Plattformen kaufen müssen“, heißt es dort. Aus diesem Grund bietet der VfB Stuttgart das Sondertrikot jetzt bis zum Sonntag ohne Limitierung zur Vorbestellung im vereinseigenen Online-Shop an. Da die Trikots erst produziert werden müssen, ist die Lieferzeit dementsprechend hoch. Laut dem VfB müssen Fans auf das Regenbogentrikot bis zu acht Wochen warten, die Lieferung des speziellen Torwarttrikots kann sogar bis Mai dauern.