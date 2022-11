So wird das Wetter in den kommenden Tagen

1 In den kommenden Tagen wird das Wetter im Raum Stuttgart wechselhaft (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Während in manchen Teilen Deutschlands schon der Winter Einzug gehalten hat, zeigt sich das Wetter im Raum Stuttgart noch von seiner milden, aber auch feuchten Seite. Ein Überblick.















Link kopiert

Nachdem es am Wochenende in Teilen Deutschlands schon ziemlich frostig wurde und auch bereits die ersten Schneeflocken fielen, hält in der Nacht zum Montag auch in Teilen Baden-Württembergs der Winter Einzug – allerdings nur in den Höhenlagen des Schwarzwalds. Im Raum Stuttgart bleiben uns zumindest bis Mitte der kommenden Woche die milden Temperaturen erhalten und wir müssen uns auf ein wechselhaftes Wetter einstellen.

Wie Marco Puckert, Mitarbeiter beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilt, wird nach einem überwiegend trockenen Sonntag im Raum Stuttgart in der Nacht zum Montag der Regen einsetzen. „Atlantische Luft strömt ab Sonntagabend in die Region und bringt uns neben milden Temperaturen auch Regen – und das bis Mittwoch“, prognostiziert der DWD-Mitarbeiter. Dabei bewegen sich die Temperaturen knapp unter der 10-Grad-Marke.

Bis zur Wochenmitte komme es laut Puckert vereinzelt zu Regenfällen, doch auch die Sonne könne hin und wieder durch immer wieder auftretende Wolkenlücken scheinen. Und während im Schwarzwald stürmische Böen von bis zu 90 km/h über exponierten Gipfeln zu erwarten sind, werde sich der Wind im Raum Stuttgart eher als laues Lüftchen präsentieren.