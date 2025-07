1 Soldaten im Bezirk Miyun am Stadtrand von Peking liefern Hilfsgüter. Die Region wurde besonders schwer getroffen. Foto: Ju Huanzong/Xinhua/AP/dpa

Heftige Regenfälle haben in den vergangenen Tagen Peking und die Umgebung getroffen. Eine Tragödie ereignete sich dabei in einem Altenheim.











Peking - Nach den heftigen Regenfällen in Peking und Umgebung ist die Zahl der Opfer auf mindestens 60 gestiegen. Während in Peking die Zahl der Toten von zuvor 30 auf 44 stieg, wurden aus der benachbarten Stadt Chengde in der Provinz Hebei mindestens acht weitere Opfer infolge der extremen Wetterbedingungen gemeldet. Die Suche nach Vermissten dauerte an.