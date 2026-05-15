Regeln für Spritpreise: Diese Tankstellen-Marke verstößt besonders häufig gegen die 12-Uhr-Regel

Das Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ hat Daten ausgewertet, die zeigen, wie häufig Tankstellen gegen die Tankregeln verstoßen. Eine Marke sticht negativ heraus.

Seit dem 1. April dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen. Die schwarz-rote Bundesregierung von Friedrich Merz hatte die Maßnahme aufgrund massiv gestiegener Spritpreise in Folge des Kriegs im Iran beschlossen. Seitdem dürfen die Preise an der Zapfsäule nur noch um 12 Uhr mittags erhöht werden, gesenkt werden dürfen sie jederzeit. Außerdem gilt derzeit ein Tankrabatt.

Die Regelung war von Anfang an umstritten, Experten stellten die Wirksamkeit in Frage. Dagegen verstoßen wird dennoch. Das geht aus einer Analyse von „Auto Motor und Sport“ hervor. Das Fachmagazin hat Daten der „mehr-tanken“-App ausgewertet. Demnach gab es deutschlandweit seitdem tausende Verstöße. Die mit Abstand meisten Verstöße gehen auf das Konto von Tankstationen der Marke Esso.

Aral begeht die wenigsten Verstöße

„Wir haben allein bei Esso 2772 Verstöße über den Zeitraum vom 1. April bis 11. Mai festgestellt. Zum Vergleich: Die Nummer zwei dahinter ist bft mit 1479 Verstößen“, sagt Thomas Ranki-Harloff, Leiter der Digitalredaktion von auto motor und sport. „Dabei haben wir bei der Auswertung sogar einen Puffer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr berücksichtigt, da eine High-Noon-Punktlandung technisch bedingt vielleicht nicht immer möglich ist.“

Die Marke Esso gehört zum US-Mineralölkonzern Exxon Mobil. Ihr Deutschlandgeschäft wird jedoch größtenteils über das Hamburger Unternehmen EG Deutschland GmbH abgewickelt. Das Unternehmen äußerte sich nicht zu den Verstößen.

Die Auswertung zeige jedoch auch, dass es „zahlreichen Kraftstoffmarken“ gelinge, „nach den Regeln zu spielen; sie fallen mit sehr wenigen Verstößen gegen die 12-Uhr-Regel auf“, heißt es in der Auswertung. Die wenigsten mit 24 Verstößen gab es demnach bei Aral. Lediglich an 16 von 2168 Aral-Stationen in Deutschland seien Verstöße registriert worden.

Viele Verstöße in Baden-Württemberg

Für die erste Mai-Woche hat das Auto-Magazin zudem ausgewertet, in welchen Bundesländern besonders häufig gegen die Tankpreis-Regel verstoßen wird. Dabei kommt Baden-Württemberg auf einen unrühmlichen zweiten Platz. Die 413 Verstöße werden nur noch von Bayern (543) übertroffen. Das bedeutet, dass 5,8 Prozent der Tankstellen im Land (126 von 2169) in der besagten Woche gegen das Gesetz verstieß. Auf Rang Drei folgte Nordrhein‑Westfalen mit 358 Verstößen – dort war die Quote mit 3,2 Prozent (109 von 3417) jedoch deutlich niedriger.

Die Auswertung zeige auch, dass der Branche insgesamt „nicht an Preistransparenz gegenüber ihren Kundinnen und Kunden gelegen ist“, sagt Ranki-Harloff. Das zeige sich auch daran, dass sich kaum ein Konzern zu den Verstößen äußern wollte. Die Preisgestaltung an deutschen Zapfsäulen gilt seit Jahren als undurchsichtig und verbraucherunfreundlich. Vor der 12-Uhr-Regel wurden die Preise teils an die 100 Mal täglich geändert.