Regeln für Spritpreise: Diese Tankstellen-Marke verstößt besonders häufig gegen die 12-Uhr-Regel

Das Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ hat Daten ausgewertet, die zeigen, wie häufig Tankstellen gegen die Tankregeln verstoßen. Eine Marke sticht negativ heraus.
Seit dem 1. April dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen. Die schwarz-rote Bundesregierung von Friedrich Merz hatte die Maßnahme aufgrund massiv gestiegener Spritpreise in Folge des Kriegs im Iran beschlossen. Seitdem dürfen die Preise an der Zapfsäule nur noch um 12 Uhr mittags erhöht werden, gesenkt werden dürfen sie jederzeit. Außerdem gilt derzeit ein Tankrabatt.